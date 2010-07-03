Более 2 тыс жителей Троицка подали заявления для голосования о месте строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Свыше 2 тысяч жителей Троицка подали заявления для того, чтобы принять участие в электроном голосовании и выбрать место, где возведут конечную станцию Коммунарской линии, сообщил замруководителя департамента информационных технологий города Артем Костырко.

"На данный момент чуть больше 2 тысяч подали заявления, 1 тысяча 800 человек допущены к голосованию. В день мы разбираем около 200 человек", – приводит слова Костырко Агентство "Москва".

Как напомнил заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, электронное голосование пройдет 15 и 16 декабря, а регистрация откроется 28 ноября и продлится до 13 декабря

В голосовании примут участие жители, имеющие постоянную регистрацию в Троицке. Как отмечал префект ТиНАО Дмитрий Набокин, голосование должно помочь узнать мнение жителей, проводить ли метро через Троицк с конечной остановкой в самом городе на Октябрьском проспекте или оставить метро за пределами города на Калужском шоссе.

В Троицке планируют разместить конечную станцию Коммунарской линии метро. Она будет начинаться от станции МЦК Крымская, на ней планируют построить 16 станций и обеспечить интеграцию с тремя линиями метро и с МЦК.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".

По участкам Коммунарской линии от "Севастопольского проспекта" до "Улицы Новаторов" и от "Коммунарки" до "Троицка" ведется разработка проектной документации. Проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов " в сторону станции "Улица Новаторов" будет вести "ветеран" московского метростроя – ТПМК "Светлана" диаметром шесть метров.

Ранее в Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро. Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.

