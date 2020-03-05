Более 30 станций метро планируют построить в столице в ближайшие два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в 2020–2022 годах планируется построить 31 станцию метро, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В рамках реализации адресной инвестиционной программы Москвы в 2020–2022 годах планируется построить 79 километров линий метро и 31 станцию метро", – цитирует Загрутдинова Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что с наступлением 2020 года в столице начнут строительство 26 станций Московского метрополитена. В частности, это касается первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Кроме того, продолжатся работы на Коммунарской линии.

Кроме того, в 2020 году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще пять станций откроют на Большой кольцевой линии: "Авиамоторную", "Лефортово", "Электрозаводскую", "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую".