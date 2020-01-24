Строительство 26 станций метро начнется в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В этом году в столице планируется начать строительство 26 станций метро, сообщает Стройкомплекс Москвы.

В частности, строить начнут первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новые участки Коммунарской линии, станции "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, объемы и темпы строительства метро в городе остаются одними из самых высоких в мире.

Он напомнил, что в прошлом году в эксплуатацию сдали 17,9 километра линий, 8 станций метро, а также электродепо "Руднево" для обслуживания поездов.

В 2020 году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще пять станций откроют на Большой кольцевой линии: "Авиамоторную", "Лефортово", "Электрозаводскую", "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую".

Ранее сообщалось, что в 2020 году среди ключевых проектов развития транспортной системы будут строительство 8–9 новых станций метро и порядка 100 километров новых дорог, обновление подвижного состава метро, начало тестирования нового поезда "Москва 2020", а также запуск II этапа Единого диспетчерского центра Московского метрополитена.

Начальник дирекции инфраструктуры московской подземки Дмитрий Дощатов рассказал, что сегодня около 2,7 тысячи вагонов столичного метро оборудовано новейшей системой обеззараживания воздуха. По его словам, Московский метрополитен не только занимается уборкой прилегающих территорий, вестибюлей, станций и вагонов, но и закупает инновационный подвижной состав с системой обеззараживания. Процесс происходит во время движения поезда, поскольку система установлена в кондиционер.