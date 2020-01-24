Строительство 26 станций метро начнется в этом году

14:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В этом году в столице планируется начать строительство 26 станций метро, сообщает Стройкомплекс Москвы.
В частности, строить начнут первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новые участки Коммунарской линии, станции "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.
Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, объемы и темпы строительства метро в городе остаются одними из самых высоких в мире.
Он напомнил, что в прошлом году в эксплуатацию сдали 17,9 километра линий, 8 станций метро, а также электродепо "Руднево" для обслуживания поездов.
В 2020 году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще пять станций откроют на Большой кольцевой линии: "Авиамоторную", "Лефортово", "Электрозаводскую", "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую".
Ранее сообщалось, что в 2020 году среди ключевых проектов развития транспортной системы будут строительство 8–9 новых станций метро и порядка 100 километров новых дорог, обновление подвижного состава метро, начало тестирования нового поезда "Москва 2020", а также запуск II этапа Единого диспетчерского центра Московского метрополитена.
Начальник дирекции инфраструктуры московской подземки Дмитрий Дощатов рассказал, что сегодня около 2,7 тысячи вагонов столичного метро оборудовано новейшей системой обеззараживания воздуха. По его словам, Московский метрополитен не только занимается уборкой прилегающих территорий, вестибюлей, станций и вагонов, но и закупает инновационный подвижной состав с системой обеззараживания. Процесс происходит во время движения поезда, поскольку система установлена в кондиционер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: