Названы главные проекты развития транспорта на 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 21 января, президиум правительства Москвы рассмотрел итоги работы Транспортного комплекса в 2019 году и задачи на 2020 год.

В 2019 году число поездок на общественном транспорте достигло 5,7 миллиарда в год, что на 600 миллионов больше, чем в 2010 году.

Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4 процента по сравнению с 2018 годом и на 42 процента по сравнению с 2010 годом. Социальный риск снизился практически в два раза.

Рост среднесуточной скорости движения на основных магистралях увеличился по сравнению с 2010 годом на 20 процентов – с 45 до 54 километров в час в 2019 году. Среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось на 20 процентов.

В 2019 году главными событиями столичного транспорта стали запуск МЦД, открытие восьми новых станций метро, запуск первого этапа Единого диспетчерского центра метро, кроме того, сократился интервал движения поездов на МЦК в час пик до четырех минут, начал работу каршеринг электромобилей, в парк городского наземного транспорта поступил 300-й электробус и 320-й трамвай нового поколения "Витязь-Москва".

Протяженность выделенных полос в 2019 году увеличилась на 27 километров. Общественный транспорт и автомобили такси, проходящие по выделенным полосам, каждые сутки перевозят четыре миллиона пассажиров. Для повышения комфорта граждан было организовано 22 новых маршрута наземного транспорта.

В 2020 году ключевыми проектами развития транспортной системы станут строительство 8–9 новых станций метро и порядка 100 километров новых дорог; обновление подвижного состава метро – 600 новых вагонов "Москва"; начало тестирования нового поезда "Москва 2020"; запуск II этапа Единого диспетчерского центра Московского метрополитена; обновление подвижного состава наземного транспорта; обустройство новых выделенных полос и реконструкция трамвайных путей; развитие альтернативных видов транспорта (тысяча новых велосипедов, 10 тысяч новых машин такси, пять тысяч новых машин каршеринга).

Также в 2020 году планируют обновить билетную систему: внедрить виртуальную карту "Тройка", персонализировать транспортную карту, развить электронные сервисы. Кроме того, предполагается, что в этом году завершат реконструкцию Северного речного вокзала.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.

В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В 2020–2022 годах планируется построить 352 километра дорог, 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

Общая длина системы из четырех хорд с учетом 185 искусственных сооружений, съездов и дублеров составит 355 километров.

Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, столичное правительство проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Каждая реконструированная развязка ускоряет движение в своем районе на 10–20 процентов.