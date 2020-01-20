В Москве 2,7 тысячи вагонов метро оборудованы новейшей системой обеззараживания воздуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 2,7 тысячи вагонов столичного метро оборудованы новейшей системой обеззараживания воздуха. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры московской подземки Дмитрия Дощатова.

По его словам, Московский метрополитен не только занимается уборкой прилегающих территорий, вестибюлей, станций и вагонов, но и закупает инновационный подвижной состав с системой обеззараживания. Процесс происходит во время движения поезда, поскольку система установлена в кондиционер.

"Таких современных вагонов типа "Ока" и "Москва" на сегодняшний день закуплено уже 2700, а всего на линиях курсирует порядка 6 тысяч вагонов", – отметил Дощатов.

По его словам, вагоны старого типа обеззараживаются за счет стационарных установок. В целом же на территории столичной подземки как днем, так и ночью производят обслуживание действующей инфраструктуры. В частности, в метро обрабатывают эскалаторы и всю пассажирскую зону.

Ранее сообщалось о том, что все "Ласточки" на МЦК оборудовали системой автоведения. Такая система позволяет скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.