Все "Ласточки" на МЦК оборудовали системой автоведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во всех поездах "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) установили систему автоведения, сообщает Агентство "Москва".

Система, оснащенная ультразвуковыми датчиками, позволяет скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров. Это позволит упростить работу машиниста и сократить интервал движения поездов.

Будущим летом на МЦК испытают систему "машинного зрения". Во время движения поезда технология будет формировать трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем. Система позволит оценивать состояние и занятость путей.

Еще одним этапом развития беспилотных технологий в Москве станет разработка технических требований на поезд, который будет работать без машиниста. Это значит, что он станет полностью автоматизированным.

Ранее сообщалось, что созданные для Московских центральных диаметров (МЦД) поезда "Иволга 2.0" начали курсировать по маршруту Москва – Одинцово. Новые поезда оснащены мягкими панелями, полками для ручной клади, а также креслами с USB-розетками. Вагоны оборудованы системой обеззараживания воздуха, климат-контролем и бесплатным Wi-Fi.