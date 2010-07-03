Созданные для МЦД поезда начали курсировать по маршруту Москва – Одинцово

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Созданные для Московских центральных диаметров (МЦД) поезда "Иволга 2.0" начали курсировать по маршруту Москва – Одинцово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".
Новые поезда оснащены мягкими панелями, полками для ручной клади, а также креслами с USB-розетками. Вагоны оборудованы системой обеззараживания воздуха, климат-контролем и бесплатным Wi-Fi. Туалетные модули оборудовали сенсорными смесителями для воды, дозаторами мыла, электросушилками для рук и пеленальными столиками.
В часы пик новые поезда будут отправляться с Белорусского вокзала с интервалом в 30 минут, в остальное время – каждый час. Время в пути составляет около 25 минут, отмечают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что стоимость билетов на МЦД будет одинаковой как в пригородных электричках, так и в новых поездах "Иволга". Пассажиры смогут сами выбирать тарифы. К примеру, по карте "Тройка" в зоне "Центральная" стоимость проезда составит 38 рублей, в зоне "Пригород" – 45 рублей. Все действующие билеты на пригородные электрички будут сохранены.
"Иволги" до Одинцова разгоняются до 160 километров в час
Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября – декабрь. Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: