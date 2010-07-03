Дата запуска МЦД-1 и МЦД-2 еще прорабатывается – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Точные даты запуска МЦД-1 и МЦД-2 пока не определены. Об этом рассказали сайту Москва 24 в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Вопрос о дате запуска МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" сейчас прорабатывается правительством Москвы и ОАО "РЖД", – говорится в сообщении.

Предполагается, что движение по первым диаметрам откроют до конца этого года. Общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона пассажиров, которые проживают более чем в 45 районах столицы и шести городах Подмосковья.

Сергей Собянин ранее утвердил тарифы на проезд по МЦД. По "Центральной" зоне проезд будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород проезд будет стоить 45 рублей, по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".

В семивагонных составах "Иволга 2.0" USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Это еще более семи тысяч разъемов. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут.

На протяжении всего маршрута от станций метро до конечных станций МЦД пассажиров будут сопровождать более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров. Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

