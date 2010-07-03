В подмосковных автобусах жителей начали информировать о преимуществах МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В подмосковных автобусах пассажиров начали информировать о проезде на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как уточняется, аудиоинформирование запущено в Красногорске, Долгопрудном, Подольске, Лобне, Одинцове и Ленинском городском округе. Там будут запущены первые линии МЦД.

"Своевременное информирование поможет жителям и гостям Подмосковья сориентироваться, заранее спланировать и построить маршруты передвижения", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что МЦД-1 и МЦД-2 откроются в конце ноября. Он добавил, что ускорить запуск первых МЦД позволила реконструкция пригородных направлений железной дороги, в том числе создание дополнительных путей и строительство путепроводов.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.

Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали.

