Первые две линии МЦД откроются в ноябре

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Сергей Собянин рассказал, что МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск откроются в конце ноября.

"Второй очередью мы будем создавать дополнительные станции, дополнительные переходы и так далее, как мы это сделали с МЦК", – сказал мэр в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Он добавил, что ускорить запуск первых МЦД позволила реконструкция пригородных направлений железной дороги, в том числе создание дополнительных путей и строительство путепроводов.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали.