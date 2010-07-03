Риелторы рассказали о росте цен на жилье рядом с МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росту цен на жилье ожидается рядом с новыми станциями Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз компании "Инком-Недвижимость".

По оценке риелторов, улучшение транспортного сообщения со столицей на 30–35 процентов увеличит спрос на жилые комплексы в Подмосковье, расположенные в 5-10 минутах ходьбы от станций.

Аналитики считают, что уже в ближайшее время около 10 процентов потенциальных покупателей из Москвы начнут выбирать квартиры в подобных домах.

Ранее риелтор Ольга Тихонова рассказала "Москве FM", что уже в 2018 году стоимость жилья вокруг будущих МЦД выросла на несколько процентов.

Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.