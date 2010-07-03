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Москва 24

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Город

00:43

В метро раздадут 50 тысяч листовок со схемами МЦД

город транспорт метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Информационные листовки с совмещенной схемой метро и первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) начали раздавать в метро на стойках "Живое общение".

Как сообщили Агентству "Москва" в Дептрансе, экземпляры распределили по 14 станциям метро. На листовке размещена совмещенная схема метро и линий первых двух диаметров.

На стойках "Живое общение" пассажиры также могут задать вопросы консультантам о маршрутах, стоимости проезда, действующих абонементах и правилах пересадки на МЦД.

Первые два диаметра запустят до конца года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали.

Перехватывающие парковки у станций МЦД будут бесплатными

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