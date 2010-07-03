МЦД позволит автомобилистам Подольска сэкономить на проезде в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С запуском Московских центральных диаметров (МЦД) автомобилисты Подольска смогут экономить на проезде в Москву более 77 тысяч рублей в год. Это будет возможно, если они откажутся от личного транспорта в пользу наземного метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов, ежедневно приезжающие на работу в столицу жители Подольска смогут экономить около 96 минут своего времени и более 170 рублей в день.

"Таким образом, за год экономия составит более 77 тысяч рублей и 290 часов. Если подсчитать сэкономленное время в количестве дней, то у человека появится 12 дополнительных суток в году. Раньше все это время он проводил в пути за рулем", – подчеркнул он.

С запуском МЦД-1 и МЦД-2 пассажиропоток Москвы и области перераспределится. Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали.

Отмечается также, что запуск всех пяти МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру города до 12%. Транспортная доступность улучшится для жителей 17 областных городов, в том числе и Подольска, население которого составляет свыше 300 тысяч человек.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) запланирован на конец 2019 года. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Сергей Собянин уже утвердил тарифы на проезд по МЦД. Проезд в "Центральной" зоне будет стоить как в метро – 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород" проезд обойдется в 45 рублей. По "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".

