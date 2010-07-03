Работы по благоустройству станции Кунцево МЦД-1 завершены на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благоустройство станции Кунцево, которая войдет в состав МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", завершено на 80%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры .

"Большая часть покрытия платформ уже заменена. В ближайшее время будут установлены стойки экстренной связи SOS и динамические табло", – заявил начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

По его словам, станцией Кунцево ежедневно пользуются более 8 тысяч человек, а после запуска МЦД, по прогнозам Дептранса, пассажиропоток увеличится до более 13 тысяч человек.

На станции также обновят навигацию, к общему стилю приведут скамейки и урны.

Открытие двух первых диаметров МЦД-1 (D1) "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 (D2) "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября 2019 года. Это 132 километра и 57 станций, в перспективе их станет 66. C 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, позднее количество пересадочных станций возрастет до 27.

На первом этапе по диаметрам будут ездить 39 поездов "Иволга" вместе с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик. Оплачивать проезд в поездах МЦД можно будет картой "Тройка". Пересадки с МЦД на метро или МЦК и обратно будут бесплатными.

На МЦД утвердили три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.

Ожидается, что пассажиропоток двух первых диаметров превысит 90 миллионов человек в год.

Ранее ход работ по подготовке к открытию МЦД осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам мэра, над запуском МЦД-1 и МЦД-2 идет активная работа.