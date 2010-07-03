Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

07:15

Тарифный калькулятор МЦД появился на сайте метро

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тарифный калькулятор для поездок по МЦД появился на сайте столичного метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, горожане смогут сравнить, сколько платят за проезд сейчас и как стоимость поездок изменится после открытия диаметров.

Чтобы сделать это, нужно открыть схему диаметров и построить маршрут. Сайт покажет время в пути и стоимость поездки.

Например, доехать по МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской можно будет за 45 рублей по тарифу "Кошелек" "Тройки". Сейчас же поездка обходится в 69 рублей.

Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября–декабрь. Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.

Более 60 гектаров территории благоустроят около станций МЦД

Тарифы на проезд по МЦД уже утверждены. Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика