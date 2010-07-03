Тарифный калькулятор МЦД появился на сайте метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тарифный калькулятор для поездок по МЦД появился на сайте столичного метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, горожане смогут сравнить, сколько платят за проезд сейчас и как стоимость поездок изменится после открытия диаметров.

Чтобы сделать это, нужно открыть схему диаметров и построить маршрут. Сайт покажет время в пути и стоимость поездки.

Например, доехать по МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской можно будет за 45 рублей по тарифу "Кошелек" "Тройки". Сейчас же поездка обходится в 69 рублей.

Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября–декабрь. Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.

Более 60 гектаров территории благоустроят около станций МЦД

Тарифы на проезд по МЦД уже утверждены. Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.