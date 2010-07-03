Собянин осмотрел ход работ по подготовке к открытию МЦД

Сергей Собянин, гендиректор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели ход работ по подготовке к открытию Московских центральных диаметров (МЦД).

По словам мэра, над запуском МЦД-1 и МЦД-2 идет активная работа.

"Идет реконструкция подвижных путей, станций, и, самое главное, коллеги сегодня представляют новый вид подвижного состава – "Иволгу", которая уже модернизирована под МЦД. Мы заложили самые высокие требования к этому поезду, выше, чем даже к известной всем "Ласточке", которая производится в основном Siemens и частично локализована в России", – сказал Собянин, добавив, что это будет новый этап развития транспортного машиностроения.

В свою очередь Андрей Воробьев добавил, что МЦД – важный проект, который доступен как по цене, так по качеству.

"Мы сегодня также проинспектировали готовность пересадочных станций. Большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству, всему тому, что делает удобной пересадку на современный вид транспорт", – сказал губернатор Подмосковья.

Олег Белозеров поблагодарил Сергея Собянина и Андрея Воробьева за совместную реализацию проекта. Гендиректор – председатель правления РЖД отметил, что Московские центральные диаметры – это уникальное решение в технологии железнодорожного движения.

"Для нас самое важное – выдержать параметры: время между поездами, которые идут друг за другом, и качество. Сегодня мы посмотрели: все работы идут в графике, где-то мы опережаем. Традиционно, после каждого совещания мы смотрим, где можно улучшить. Я думаю, что появятся еще новые идеи, которые мы заложим в реализацию ближайших планов", – добавил он.

Открытие двух первых диаметров МЦД-1 (D1) "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 (D2) "Курско-Рижский" запланировано в конце 2019 года. Это 132 километра и 57 станций, в перспективе их станет 66. C 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, в будущем число пересадочных станций увеличится до 27. Первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более четырех миллионов человек, проживающих в Москве и Московской области.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.

Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первых двух диаметрах МЦД будут действовать три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.

Зона "Пригород" будет действовать за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году разовая поездка будет стоить 45 рублей. Стоимость проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.

"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК, метро и МЦД при оплате "Тройкой".

Унифицированы льготы на проезд. Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах, как в метро и на МЦК (сейчас в пригородных электричках бесплатно могут ездить дети до 5 лет).