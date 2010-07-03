Станцию Савеловская МЦД-1 готовят к запуску в Москве

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На станции Савеловская МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" завершили укладку тактильной плитки и полосы безопасности с подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Андрея Акимова, на станции также планируют установить стойки экстренного вызова, оборудовать лавочки, урны и электронное табло.

"К запуску первых двух МЦД идет подготовка всей инфраструктуры ж/д станций и метро, а также проводят благоустройство прилегающих территорий. На станции Савеловская сейчас создается большой транспортно-пересадочный узел и запуск МЦД станет частью этой системы", – рассказал Акимов.

Уточняется, что на большинстве платформ станций МЦД уже завершены работы по замене покрытия платформ. Сейчас специалисты приступили к замене покрытия платформ на станции Красный строитель.

После запуска движения диаметров пассажиры увидят благоустроенные станции МЦД-1 и МЦД-2. Там появятся погодные модули или навесы от непогоды, все станции будут интегрированы с метро и МЦК. Также на некоторых станциях будут оборудованны кассы для маломобильных людей.

Ранее сообщалось, что на сайте столичного метро появился тарифный калькулятор для поездок по МЦД. Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, горожане смогут сравнить, сколько платят за проезд сейчас и как стоимость поездок изменится после открытия диаметров.

Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября–декабрь. Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.

