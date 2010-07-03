Стоимость проезда на МЦД не будет зависеть от типа поезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стоимость билетов на Московских центральных диаметрах (МЦД) будет одинаковой как в пригородных электричках, так и в новых поездах "Иволга", сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"После запуска МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" поезда по диаметрам будут ходить в смешанном режиме: 50% перевозок будут осуществлять новые поезда "Иволга", остальные 50% – обычные электрички. Таким образом, стоимость проезда на МЦД не будет зависеть от типа подвижного состава", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что пассажиры смогут сами выбирать тарифы. К примеру, по карте "Тройка" в зоне "Центральная" стоимость проезда составит 38 рублей, в зоне "Пригород" – 45 рублей, в зоне "Дальняя" цена билета сложится из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Как уточняется, все действующие билеты пригородных электричек будут сохранены.
Ранее сообщалось, что на сайте столичного метро появился тарифный калькулятор для поездок по МЦД. Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, горожане смогут сравнить, сколько платят за проезд сейчас и как стоимость поездок изменится после открытия диаметров.
Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября–декабрь. Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.
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Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.
Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.
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