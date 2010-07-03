Двухэтажные аэроэкспрессы запустят между Шереметьево и Белорусским вокзалом 9 ноября

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Двухэтажные аэроэкспрессы начнут курсировать между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. Новые поезда выйдут на маршрут 9 ноября, сообщает Агентство "Москва".

"Состав начнет курсировать с 12:00 и будет совершать несколько рейсов в день между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. До конца года компания планирует полностью заменить подвижной состав на этом направлении", – сообщили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".

Новые поезда отличает улучшенная плавность хода, наличие мягких кресел с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками. Кроме того, в распоряжении пассажиров будут розетки, плазменные экраны, сеть Wi-Fi. Комфорт поездки обеспечат, в том числе, за счет климат-контроля с функцией обеззараживания.

Ранее стало известно, что аналогичные двухэтажные составы будут следовать в Шереметьево из Одинцова, а Белорусский вокзал будет назначен промежуточной остановкой. Новая система будет введена с запуском первого маршрута МЦД.