Двухэтажные аэроэкспрессы начали тестировать на маршруте до Шереметьево

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Двухэтажные аэроэкспрессы в тестовом режиме начали следовать с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

1 ноября состоялся первый рейс, однако поезд следовал без пассажиров. Отмечается, что в ближайшее время новые поезда начнут ходить на этой линии в постоянном режиме.

Ранее сообщалось, что двухэтажные аэроэкспрессы планируют запустить между Шереметьево и Белорусским вокзалом в конце ноября – в начале декабря. В обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.

О том, что компания "Аэроэкспресс" намерена запустить двухэтажные поезда с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево, генеральный директор компании Алина Бисембаева сообщила еще в мае. Она отметила, что в перспективе на направлении планируется полностью заменить одноэтажные поезда.