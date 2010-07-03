Двухэтажные поезда запустят между Москвой и Брянском в декабре

Фото: Москва 24

Новые двухэтажные составы пустят по маршруту "Москва – Брянск" с 25 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД").

Перевозку пассажиров будут осуществлять в фирменных поездах "Иван Паристый". Как сообщили в компании, использование двухэтажных составов позволит удовлетворить растущий спрос на проезд по указанному маршруту без привлечения дополнительных поездов.

Каждый из составов серии "Иван Паристый" будет включать в себя вагоны трех типов: СВ, купе и с местами для сидения. Каждый из них уже оборудован системами контроля безопасности и связи, климата и чистоты в туалетах. На дверях купе установлены магнитные замки, внутри размещены розетки.

Несмотря на высоту двухэтажных поездов, вагоны адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. Им могут предложить купе увеличенной площади, подъемные устройства для коляски, указатели со шрифтом Брайля.

Билеты на двухэтажные поезда "Москва – Брянск" можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении компании.

Ранее стало известно, что из российских поездов могут исчезнуть названия "плацкарт" и "купе". По словам генерального директора "Федеральной пассажирской компании" Петра Иванова, в будущем разделение может быть таким: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.