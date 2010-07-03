Вход и выход со станций у "РЖД Арены" и "ВЭБ Арены" могут ограничить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вечером 27 октября входы и выходы пассажиров на станциях метро, прилегающих к стадионам "ВЭБ Арена" и "РЖД Арена" могут ограничить, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Ситуативные ограничения возможны по требованию полиции, поскольку в 16:30 на указанных стадионах пройдут футбольные матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московский метрополитен рекомендовал пассажирам заранее приобретать билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после окончания матчей.

В рамках 14-го тура РПЛ на стадионе "ВЭБ Арена" сыграют столичные клубы ЦСКА и "Динамо". Отмечается, что к стадиону прилагают станции метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и станция МЦК Зорге.

На "РЖД Арене" сыграют "Локомотив" и "Спартак". Возле стпдтона расположена станция метро "Черкизовская" и станция МЦК Локомотив.

Ранее у жителей столицы появилась возможность делиться предложениями по улучшению схемы первых двух МЦД на карте подземки в специальном разделе на сайте метро.

