Входы и выходы из метро у "Лужников" могут ограничить

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Вход и выход на станциях метро и МЦК, прилегающих к стадиону "Лужники", могут ограничить по требованию полиции. Сегодня на арене состоится матч сборных России и Шотландии, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ограничения могут ввести на станциях метро "Спортивная" и "Воробьевы горы", а также станции МЦК Лужники. Пассажиров просят быть внимательными и покупать билеты заранее.

С 16:00 до 01:00 поезда на МЦК будут курсировать с минимальным интервалом – пять минут. Начало футбольного матча – в 21:45.



Ранее сообщалось, что из-за футбольного матча в районе "Лужников" перекроют движение транспорта. Также будут недоступны парковки. Водителям советуют заранее выбирать пути объезда.

Изменения затронут и канатную дорогу. Работать она будет дольше – с 10:00 до 3:00. Кроме того, при предъявлении билета на матч всем болельщикам подарят 10-процентную скидку на проезд на канатке.