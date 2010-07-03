Движение в районе "Лужников" перекроют из-за матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение транспорта перекроют вечером 10 октября в районе спорткомплекса "Лужники" из-за футбольного матча между сборными России и Шотландии, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
С 22:00 до окончания матча полностью перекроют следующие участки дорог:
Из-за ограничений водителям советуют заранее выбирать пути объезда.
"Болельщиков будет много, поэтому для безопасности придется временно поменять схемы движения. Планируйте маршруты заранее и будьте внимательны", – попросили в ЦОДД.
Для удобства москвичей МЦК 10 октября изменил режим работы. "Ласточки" с 16:00 до 01:00 будут ходить чаще – интервал движения составит пять минут. Обычно такой график действует в будни только до 21:00.
Изменения затронут и канатную дорогу. Работать она будет дольше – с 10:00 до 3:00. Кроме того, при предъявлении билета на матч всем болельщикам подарят 10-процентную скидку на проезд на канатке.
Напомним, в "Лужниках" пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Пускать на стадион болельщиков начнут за два часа до начала игры. Она начнется в 21:45.
Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
Движение ограничат в районе "Лужников" из-за матча Россия – Шотландия
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