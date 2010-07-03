Движение в районе "Лужников" перекроют из-за матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта перекроют вечером 10 октября в районе спорткомплекса "Лужники" из-за футбольного матча между сборными России и Шотландии, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 22:00 до окончания матча полностью перекроют следующие участки дорог:

Проектируемый проезд № 2309 – от улицы Усачева до улицы Доватора;

улицу Доватора – от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы;

улицу 10-летия Октября – от улицы Усачева до улицы Доватора;

улицу 3-ю Фрунзенскую – от улицы Доватора до улицы Ефремова;

улицу Ефремова – от улицы 3-й Фрунзенской до Трубецкой;

улицу Трубецкую – от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;

переулок Хользунова – от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;

дублер Комсомольского проспекта – от переулка Хользунова до дома 20, строения 1, на Комсомольском проспекте.

Также на этих участках приостановили работу парковки.

Из-за ограничений водителям советуют заранее выбирать пути объезда.

"Болельщиков будет много, поэтому для безопасности придется временно поменять схемы движения. Планируйте маршруты заранее и будьте внимательны", – попросили в ЦОДД.

Для удобства москвичей МЦК 10 октября изменил режим работы. "Ласточки" с 16:00 до 01:00 будут ходить чаще – интервал движения составит пять минут. Обычно такой график действует в будни только до 21:00.

Изменения затронут и канатную дорогу. Работать она будет дольше – с 10:00 до 3:00. Кроме того, при предъявлении билета на матч всем болельщикам подарят 10-процентную скидку на проезд на канатке.

Напомним, в "Лужниках" пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Пускать на стадион болельщиков начнут за два часа до начала игры. Она начнется в 21:45.

Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

