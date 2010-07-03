Режим работы МЦК изменится вечером 10 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вечером 10 октября МЦК изменит режим работы в связи с футбольным матчем на стадионе "Лужники". В рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на поле выйдут сборные России и Шотландии.

"Матч начнется в 21:45, привлечет внимание большого количества болельщиков и завершится поздним вечером. Чтобы все любители футбола могли комфортно доехать домой, "Ласточки" на МЦК будут курсировать с интервалом пять минут до закрытия станций на вход", – рассказали в пресс-службе метрополитена.

Болельщикам рекомендуют приезжать на матч заранее, проход на стадион открывается за два часа до стартового свистка.

Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

