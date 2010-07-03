Московская канатная дорога будет работать дольше 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и стадион "Лужники", изменит режим работы 10 октября из-за матча Россия – Шотландия, сообщает Агентство "Москва".
Работать канатная дорога будет дольше – с 10:00 до 3:00. Кроме того, при предъявлении билета на матч всем болельщикам подарят 10-процентную скидку на проезд на канатке.
Болельщики могут проехать к стадиону и обратно на Канатной дороге. Этот вариант будет особенно удобен тем, кто планирует отправиться на матч на личном автомобиле, оставив его на городской парковке вдоль улицы Косыгина.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе спорткомплекса "Лужники" перекроют 10 октября из-за проведения отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года.
МЦК изменит режим работы. Для удобства всех фанатов и остальных пассажиров "Ласточки" будут ходить чаще. С 16:00 до 01:00 интервал движения составит пять минут.
Обычно такой график действует в будни только до 21:00. Пускать на стадион начнут за два часа до начала матча. Игра начнется в 21:45.
Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
Режим работы МЦК изменится вечером 10 октября
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