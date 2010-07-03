Движение в районе "Лужников" временно перекроют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта в районе спорткомплекса "Лужники" перекроют 10 октября из-за проведения отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. На поле встретятся сборные России и Шотландии.

Полностью перекроют для автомобилей следующие участки дорог:

Проектируемый проезд №2309 – от улицы Усачева до улицы Доватора;

улицу Доватора – от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы;

улицу 10-летия Октября – от улицы Усачева до улицы Доватора;

улицу 3-ю Фрунзенскую – от улицы Доватора до улицы Ефремова;

улицу Ефремова – от улицы 3-й Фрунзенской до Трубецкой;

улицу Трубецкую – от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;

переулок Хользунова – от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;

дублер Комсомольского проспекта – от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте.

Ограничения будут действовать с 22:00 до окончания мероприятия. Также на этих участках с 6:00 до окончания мероприятия временно приостановят работу парковки.

Ранее сообщалось, что из-за матча Евро-2020 МЦК изменит режим работы. Для удобства всех фанатов и остальных пассажиров "Ласточки" будут ходить чаще. С 16:00 до 01:00 интервал движения составит пять минут.

Обычно такой график действует в будни только до 21:00. Пускать на стадион начнут за два часа до начала матча. Игра начнется в 21:45.

Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

