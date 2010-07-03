Москвичам рекомендовали заранее выбирать пути объезда "Лужников" 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Водителям советуют заранее выбирать пути объезда спорткомплекса "Лужники" 10 октября из-за футбольного матча между сборными России и Шотландии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"10 октября в "Лужниках" играют Шотландия и Россия. Болельщиков будет много, поэтому для безопасности придется временно поменять схемы движения. Планируйте маршруты заранее и будьте внимательны", – заявили в ЦОДД.

Ограничения будут действовать с 22:00 до окончания мероприятия. Также на участках в районе Хамовники с 06:00 до окончания мероприятия временно приостановят работу парковки.

Ранее сообщалось, что из-за проведения отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года МЦК изменит режим работы. Для удобства всех фанатов и остальных пассажиров "Ласточки" будут ходить чаще. С 16:00 до 01:00 интервал движения составит пять минут.

Обычно такой график действует в будни только до 21:00. Пускать на стадион начнут за два часа до начала матча. Игра начнется в 21:45.

В связи с проведением футбольного матча изменения затронут и канатную дорогу. Работать она будет дольше – с 10:00 до 3:00. Кроме того, при предъявлении билета на матч всем болельщикам подарят 10-процентную скидку на проезд на канатке.

Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

