Метрополитен предупредил об ограничениях из-за футбольного матча

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Пассажиров предупредили о возможных ограничениях на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Открытие Арена", где 29 сентября пройдет футбольный матч между "Спартаком" и "Оренбургом". Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Зрителям матча РПЛ "Спартак" – "Оренбург" удобнее добираться до стадиона через станции метро "Спартак" и "Тушинская", – сказано в сообщении метрополитена. Болельщиков и других пассажиров призвали быть внимательными, так как на станциях рядом со стадионом "возможны ситуативные ограничения входа/выхода". Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 сентября 2019 г.



Кроме того, билеты на обратную поездку посоветовали покупать заранее, чтобы быстрее добраться домой после матча. Москвичам и гостям города напомнили, что оплатить проезд в метро можно банковской картой прямо на турникетах со специальными стикерами.

Матч "Спартак" – "Оренбург" пройдет в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 16:30.

В прошлое воскресенье, 22 сентября, руководство подземки также предупреждало об ограничениях на вход и выход на станциях "Динамо", "Петровский парк", "ЦСКА", "Полежаевская" и "Сокол", а также на станции МЦК Зорге в связи с проведением футбольных матчей.