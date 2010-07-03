Футболист объяснил выбор стадиона в Петербурге для финала ЛЧ

18:30
18:30
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Фото: ТАСС/ФК "ЗЕНИТ"
Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков объяснил, почему УЕФА выбрал Санкт-Петербург для проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.
Он пояснил, что выбор стадиона на Крестовском острове был ожидаем. Кирьяков подчеркнул, что стадион уже зарекомендовал себя как один из самых красивых и самых дорогих в мире.
"Это стадион, который Кубок конфедераций провел на высоком уровне. Это и чемпионат мира, и, наверняка, обратили внимание в проведении матчей национального первенства. Конечно, учитывается, что "Газпром" является спонсором УЕФА, ФИФА, это здесь тоже немаловажный фактор. И в целом вся эта информация, слухи, которые передаются из уст в уста, те игроки и президенты клубов, которые были здесь, смотря за своей командой в матчах с "Зенитом", все повлияло. Плюс очень высокий рейтинг, который каждый год присуждается специальной комиссией", – сказал Кирьяков в эфире ИА "НСН".
24 сентября стало известно, что финал футбольной Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге.
В 2020 году стадион на Крестовском острове примет три матча группы В, одну игру четвертьфинальной стадии чемпионата Европы.
На проведение финала также претендовал домашний стадион мюнхенской "Баварии".
Впервые финал Лиги чемпионов проходил в России в 2008 году. Это было в Москве, в "Лужниках". В финале встретились два английских футбольных клуба – "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Встреча завершилась победой первого в серии пенальти.
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