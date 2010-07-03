Финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Роман Киташов

Финал футбольной Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом объявили на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА в Любляне, передает РИА Новости.

Финальный матч примет стадион на Крестовском острове.

Кроме петербургской арены, на проведение финала Лиги чемпионов-2021 претендовал домашний стадион мюнхенской Баварии.

Финал Лиги чемпионов состоится в России второй раз в истории. Впервые финал проходил в Москве в 2008 году. Это был матч между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Встреча состоялась на стадионе "Лужники" и завершилась победой "Манчестера" в серии пенальти.

В 2020 году стадион на Крестовском острове примет три матча группы В, одну игру четвертьфинальной стадии чемпионата Европы.