Финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

Финал футбольной Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом объявили на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА в Любляне, передает РИА Новости.
Финальный матч примет стадион на Крестовском острове.
Кроме петербургской арены, на проведение финала Лиги чемпионов-2021 претендовал домашний стадион мюнхенской Баварии.
Финал Лиги чемпионов состоится в России второй раз в истории. Впервые финал проходил в Москве в 2008 году. Это был матч между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Встреча состоялась на стадионе "Лужники" и завершилась победой "Манчестера" в серии пенальти.
В 2020 году стадион на Крестовском острове примет три матча группы В, одну игру четвертьфинальной стадии чемпионата Европы.
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