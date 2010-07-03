Входы и выходы из станций у "ВТБ Арены" и "ВЭБ Арены" могут ограничить

В воскресенье, 22 сентября, в связи с проведением футбольных матчей возможны ограничения на вход и выход на станциях метро "Динамо", "Петровский парк", "ЦСКА", "Полежаевская" и "Сокол", а также на станции МЦК Зорге, сообщается в Twitter столичной подземки.
Сегодня сразу два футбольных матча: #Динамо и #Сочи играют в 14:00 на «ВТБ Арене» (станции #мосметро «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11), а #ЦСКА и #Краснодар встретятся в 19:00 на «ВЭБ-Арене» (станции #мосметро «ЦСКА» (8А, 11), «Сокол», «Полежаевская» и #МЦК Зорге).
Пассажиров попросили соблюдать требования полицейских и сотрудников метро и быть внимательными. При этом билеты на обратную поездку советуют приобретать заранее, чтобы сэкономить время.
В 14:00 столичное "Динамо" примет у себя на домашнем стадионе "ВТБ Арена" клуб "Сочи". В 19:00 ЦСКА на "ВЭБ Арене" сыграет с "Краснодаром". Матчи пройдут в рамках 10 тура российской футбольной Премьер-лиги.
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