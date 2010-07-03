Участок Филевской линии закрыли до 23 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Филевской линии столичного метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закрыт для пассажиров.
Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" недоступны из-за работ на путевой инфраструктуре. Ветка заработает в обычном режиме утром в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба метрополитена.
Как уточняется, станция "Киевская" Филевской линии открыта. От нее пассажиры могут доехать до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
На время закрытия наземного участка ветки между станциями "Киевская" и "Кунцевская" курсируют автобусы "КМ1". Они следуют с промежуточными остановками у станции метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
Автобусы "КМ2" курсируют между станциями "Багратионовская" и "Фили". График движения – с 5:00 до 2:00. Интервал – не больше двух минут.
Кроме того, на временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метро. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
С 20 по 22 сентября режим работы изменится и на МЦК. Поезда будут ездить по другому расписанию рано утром и поздно вечером. В обычном режиме МЦК возобновит работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7:30.
После окончания работ поезда будут ходить каждые четыре минуты вместо пяти, а в обычное время – каждые восемь минут вместо 10. Сокращение интервала движения в будни увеличит объем передвижения на 37%. Так, количество поездов увеличится со 177 пар до 242 пар поездов в сутки.
Для перехода на новый режим РЖД закупили девять дополнительных "Ласточек". Теперь в парке электричек МЦК числится 51 состав.
Также в эти выходные будет временно ограничена возможность оплаты банковскими картами в метро. Кроме основных ограничений, будет невозможно сделать запись отложенного пополнения через инфотерминалы и автоматы по продаже билетов. Удаленное пополнение карты "Тройка" и использование льготы на перехватывающих парковках тоже станет недоступно.
Участок Филевской линии будет закрыт 21 и 22 сентября
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