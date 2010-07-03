Режим работы МЦК изменится на три дня

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Режим работы изменят с 20 по 22 сентября включительно, сообщает пресс-служба метро.
Поезда будут курсировать по другому расписанию рано утром и поздно вечером. В обычном режиме МЦК возобновит работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7:30.
В пятницу и в субботу, 20 и 21 сентября, МЦК будет закрываться раньше. Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции Андроновка в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. После 23:40 поезда курсировать перестанут.
Утром в субботу первые составы выйдут в 5:50, в воскресенье – в 5:44. В эти выходные дни до 7:30 поезда будут ездить с большими интервалами (до 40 минут).
После окончания работ поезда будут ходить каждые четыре минуты вместо пяти, а в обычное время – каждые восемь минут вместо 10. Сокращение интервала движения в будни способно увеличить объем передвижения на 37%. Так, количество поездов увеличится со 177 пар до 242 пар поездов в сутки.
Для перехода на новый режим РЖД закупили девять дополнительных "Ласточек". Теперь в парке электричек МЦК числится 51 состав.
В 2021 году на кольце могут запустить первые беспилотные "Ласточки". Беспилотники в будущем планируют внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.
График работы МЦК изменится с 20 по 22 сентября
21 и 22 сентября также закроют участок Филевской линии подземки. Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут недоступны из-за работ на путевой инфраструктуре. Ветка заработает в обычном режиме утром в понедельник, 23 сентября.
Для горожан запустят бесплатные автобусы. Маршрут КМ1 свяжет станции "Киевская" и "Кунцевская". Маршрут КМ2 соединит станции метро "Багратионовская" и "Фили".
График движения – с 5:00 до 2:00. Интервал – не больше двух минут.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: