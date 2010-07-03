Режим работы МЦК изменится на три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Режим работы изменят с 20 по 22 сентября включительно, сообщает пресс-служба метро.

Поезда будут курсировать по другому расписанию рано утром и поздно вечером. В обычном режиме МЦК возобновит работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7:30.

В пятницу и в субботу, 20 и 21 сентября, МЦК будет закрываться раньше. Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции Андроновка в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. После 23:40 поезда курсировать перестанут.

Утром в субботу первые составы выйдут в 5:50, в воскресенье – в 5:44. В эти выходные дни до 7:30 поезда будут ездить с большими интервалами (до 40 минут).

После окончания работ поезда будут ходить каждые четыре минуты вместо пяти, а в обычное время – каждые восемь минут вместо 10. Сокращение интервала движения в будни способно увеличить объем передвижения на 37%. Так, количество поездов увеличится со 177 пар до 242 пар поездов в сутки.

Для перехода на новый режим РЖД закупили девять дополнительных "Ласточек". Теперь в парке электричек МЦК числится 51 состав.

В 2021 году на кольце могут запустить первые беспилотные "Ласточки". Беспилотники в будущем планируют внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.

График работы МЦК изменится с 20 по 22 сентября



21 и 22 сентября также закроют участок Филевской линии подземки. Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут недоступны из-за работ на путевой инфраструктуре. Ветка заработает в обычном режиме утром в понедельник, 23 сентября.

Для горожан запустят бесплатные автобусы. Маршрут КМ1 свяжет станции "Киевская" и "Кунцевская". Маршрут КМ2 соединит станции метро "Багратионовская" и "Фили".

График движения – с 5:00 до 2:00. Интервал – не больше двух минут.