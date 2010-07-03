Участок Филевской линии метро закроют в выходные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют 21 и 22 сентября, сообщает пресс-служба подземки.
Поезда не будут ходить между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Для пассажиров будут закрыты "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5:30. До этого времени пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ.
Уточняется, что "Киевская" Филевской линии будет открыта, и пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
В пресс-службе подземки рассказали, что закрытие участка необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций.
Компенсационные автобусы "КМ1" будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Работать бесплатные автобусы будут с 5:00 до 2:00.
Ранее стало известно, что реконструкция Филевской линии близится к завершению. Всего участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.
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