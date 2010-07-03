Участок Филевской линии закроют 9 раз за год

Филевская линия столичного метрополитена изменит режим работы на ближайшие четыре месяца. Раз в две недели по выходным станции открытого участка между "Киевской" и "Кунцевской" не будут работать, сообщает пресс-служба подземки.
Как сообщает пресс-служба, эта мера необходима для завершения реконструкции Филевской линии.
"Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут недоступны для пассажиров: 8 и 9, 22 и 23 июня; 6 и 7, 20 и 21 июля, 3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14 и 15, 28 и 29 сентября. Закрытия будут проводиться раз в две недели по выходным дням, когда пассажиропоток на линии в 1,5 раза меньше, чем в будни", – сообщил представитель метро.
Таким образом, станция "Киевская" будет работать только для проезда до "Международной", "Александровского сада" или для пересадки на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии, а станция "Кунцевская" – только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
В эти дни строители будут устанавливать шумозащитные экраны, обновлять путевую инфраструктуру и проводить прокладку коммуникаций, чего нельзя сделать без временной остановки движения поездов.
Первое технологическое окно на Филевской линии запланировано на 8 и 9 июня. В обычном режиме метрополитен заработает в понедельник, 10 июня, в 5:30 утра.
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