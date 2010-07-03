Собянин дал старт проходке тоннеля между станциями метро "Карамышевская" и "Мнёвники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мнёвники" западного участка Большой кольцевой линии столичного метро. Мэр отметил, что строительство БКЛ находится в самом разгаре.

"Активно строим Большую кольцевую линию, западный участок. Фактически все тоннели находятся в работе, запускаем проходческий щит в последний тоннель. "Лилия" (Проходческий щит. – Прим. ред.) нырнет на глубину 30 метров и через несколько месяцев вынырнет на следующей станции, пройдет до "Можайской" около 3 километров. Данная станция должна быть построена уже к концу следующего года, основные работы должны быть завершены", – отметил Собянин.

По словам мэра, среди первых пассажиров будут жители домов около станции "Карамышевская". Будущая станция находится в северной части Мнёвниковской поймы.

Мэр добавил, что всего на западном участке БКЛ примыкает к микрорайонам с общей численностью жителей около 500 тысяч человек.

"Важный и нужный проект. Сегодня историческая дата – запускаем 10-метровый проходческий щит", – заключил Собянин.

Два подземных вестибюля станции будут выходить к перспективной жилой и общественной застройкам, а также остановкам наземного транспорта.

Через Москву-реку планируют организовать комфортные подъезды и подходы к станции метро "Карамышевская" для района Филевский парк, а также для посетителей спортивного парка в Крылатском. Там возведут пешеходные и автомобильные мосты.

Также рассматривается возможность возведения канатной дороги, которая бы соединила территорию НПЦ имени Хруничева с Мнёвниковской поймой и строящейся станцией "Карамышевская".

Дизайн новой станции выбрали на открытом конкурсе, победителем которого стало архитектурное бюро Тимура Башкаева. Там, согласно проекту, появится "объект", объединяющий станцию (свободно стоящие красные колонны). Элементы "объекта" повторяются в других частях "Карамышевской": красные балки над эскалаторами, колонны и фрагменты потолка в вестибюле.

В будущем там планируют создать транспортно-пересадочный узел "Мнёвники". Значительную часть застройки ТПУ составят дома, возводимые по программе реновации. Предположительно, транспортным узлом будет пользоваться около 70 тысячи пассажиров в день.

Кроме того, к 2021 году планируют открыть участок БКЛ метро от станции "Карамышевская" до станции "Можайская". В настоящее время на площадке строительства станции "Можайская" идет устройство ограждающих конструкций станционного комплекса, производится выемка грунта из котлована.

Северный вестибюль "Можайской" запроектирован наземным – пройти через него можно будет как на станцию БКЛ, так и на платформы "Кунцевской" Филевской линии и одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Южный вестибюль сделан подземным, из него можно будет выйти к улице Ивана Франко и остановочному пункту Кунцево 1 Смоленского направления МЖД.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички.

Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Большую кольцевую линию метро планируют запустить целиком в 2023 году.

18 августа Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннеля БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" завершено. По словам мэра, готовы все четыре тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского".

Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживает около 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.

