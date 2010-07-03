Вестибюль станции БКЛ "Можайская" объединит три линии метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что северный вестибюль станции Большой кольцевой линии "Можайская" объединит станции трех линий метрополитена, передает Агентство "Москва".
Северный вестибюль "Можайской" запроектирован наземным – пройти через него можно будет как на станцию БКЛ, так и на платформы "Кунцевской" Филевской линии и одноименной станции Арбатско-Покровской линий. Южный вестибюль сделан подземным, из него можно будет выйти к улице Ивана Франко и остановочному пункту Кунцево 1 Смоленского направления МЖД.
В департаменте напомнили, что участок БКЛ метро от станции "Карамышевская" до станции "Можайская" планируется открыть в 2021 году. В настоящее время на площадке строительства станции "Можайская" идет устройство ограждающих конструкций станционного комплекса, производится выемка грунта из котлована.
"Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большая кольцевая линия – это самый сложный транспортный проект Москвы. При проходке тоннелей используются разные технологии – 10-метровые, шестиметровые щиты, ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками", – добавил Бочкарев.
БКЛ является крупнейшей стройкой в истории метро Москвы. Закончить ее планируется в 2022 году. Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие ветки, пересесть на МЦК, железную дорогу и МЦД.
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