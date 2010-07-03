Бесплатные автобусы запустят у закрытых станций Филевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные автобусы запустят в районе временно закрытых станций Филевской линии метро в выходные, 21 и 22 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута – КМ1 и КМ2. На линии будет работать более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости.

Первый маршрут свяжет станции "Киевская" и "Кунцевская". Автобусы будут курсировать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 соединит станции метро "Багратионовская" и "Фили".

График движения – с 5:00 до 2:00. Интервал составит не более двух минут.

Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" закроют для проведения работ на путевой инфраструктуре в рамках реконструкции наземного участка. Участок возобновит работу утром в понедельник, 23 сентября.

Работы на голубой ветке начали в конце октября 2016 года. За это время рабочие разобрали большую часть старых вестибюлей и платформ, укрепили фундаменты и затем заново возвели станционные сооружения.

По словам Сергея Собянина, основные работы по реконструкции завершены. Он уточнил, что на линии теперь ездят новые инновационные поезда "Москва". Это увеличило количество пассажирских мест на 20%.

Общая площадь вестибюлей увеличена. Вместо обычных стекол установили ударопрочные и энергоэффективные стеклопакеты. Зимой там будет теплее, а в жару прохладнее.

Полностью обновлена система вентиляции, вместо старого асфальта платформы замощены гранитом. Площадь навесов, защищающих от солнца, дождя и снега, стала больше.

Появились новые двери в вестибюлях, так что пассажиры могут заходить на станции быстрее. До конца года ветку оборудуют лифтами для маломобильных граждан.