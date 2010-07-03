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Москва 24

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00:07

Оплату банковской картой ограничат 21 и 22 сентября в московском метро

транспорт общество город

00:07

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Возможность оплаты банковскими картами в московском метрополитене будет временно ограничена 21 и 22 сентября. Об этом информирует официальный аккаунт подземки в Twitter.

"В эти дни с 00:00 и до закрытия станций, а также с 5:30 до 6:00 возможность использования сервиса по бесконтактной оплате проезда будет ограничена", – говорится в сообщении.

Кроме основных ограничений будет невозможно сделать запись отложенного пополнения через инфотерминалы и автоматы по продаже билетов. Удаленное пополнение карты "Тройка" и использование льготы на перехватывающих парковках тоже станет недоступно.

"В кассах и АПБ метро покупка билетов, в том числе по безналичному расчету, будет доступна", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что временные неудобства связаны с проведением плановых технических работ.

Ранее москвичам напомнили о закрытии участка Филевской ветки московского метро на выходные дни. При этом пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами.

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транспорт общество город

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