Станция "Некрасовка" открыта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция метро "Некрасовка" открыта. Движение поездов на Некрасовской линии восстановлено, сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter.

Пока нужно время для введения в график, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Некрасовской линии временно нет движения до станции "Некрасовка". Поезда курсировали на участке "Косино" – "Лухмановская".

Москвичам напомнили наземные маршруты до "Некрасовки" в связи с закрытием станции. До нее ходит общественный транспорт № 14, № 773 от станции "Реутово", № 79, № 722, № 772, № 872 от "Выхино", № 613 от остановки "3-й микрорайон Новокосина", № 723 и № 723к от остановки "2-й Московский крематорий", № 788, № 808, № 855, № 893 от "Лухмановской" и № 726 от остановки "4-й микрорайон Кожухова".

3 июня Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Строительство остальных станций этой линии пока продолжается. Мэр выразил надежду, что до полного запуска Некрасовской линии осталось меньше года.

