Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Некрасовской линии метро временно нет движения поездов до станции "Некрасовка". Поезда курсируют на участке "Косино" – "Лухмановская", сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.

В пресс-службе подземки уточнили, что станцию метро "Некрасовка" закрыли по техническим причинам. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом.

На Некрасовской линии (15) временно нет движения поездов до станции «Некрасовка». Поезда курсируют на участке «Косино» - «Лухмановская». — Московское метро (@MetroOperativno) September 20, 2019



С 20 по 22 сентября включительно изменится режим работы МЦК. Поезда будут курсировать по другому расписанию рано утром и поздно вечером.

Последний поезд со всеми остановками будет уходить со станции Андроновка в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 пройдут только часть маршрута.