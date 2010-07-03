Названа причина вечерней задержки поездов на Горьковском направлении МЖД

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Поезда на Горьковском направлении МЖД задерживаются по причине повреждения кабеля. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу железной дороги.

"Поезда на Горьковском направлении МЖД задерживаются в результате поврежденного сторонними лицами кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что повреждение кабеля было зафиксировано на перегоне Карачарово – Серп и Молот. В его функционал входит обеспечение движения поездов в автоматическом режиме.

"На месте работают специалисты железной дороги. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу оборудования в штатном режиме", – подчеркнули в пресс-службе.

Добавляется, что на период восстановительных работ движение поездов на Горьковском направлении организовано по специальному режиму.

Ранее на магистрали произошел сбой. Сообщалось о задержке нескольких электропоездов.