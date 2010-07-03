Сбой в движении электричек произошел на Горьковском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой в движении электричек произошел на Горьковском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Центральной пригородной пассажирской компании".

"На Горьковском направлении возможны задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам", – говорится в сообщении.

Диспетчеры предпринимают все усилия для введения поездов в график. Сотрудники транспортной компании приносят свои извинения за предоставленные неудобства.

Накануне на Ярославском направлении Московской железной дороги задерживались поезда по техническим причинам. С увеличенными интервалами следовали поезда из Монино и Фрязино.

