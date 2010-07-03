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Москва 24

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09:49

Движение электричек на Горьковском направлении стабилизировалось

транспорт происшествия

09:49

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение электричек на Горьковском направлении Московской железной дороги стабилизировалось после сбоя, сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что большая часть пригородных поездов сейчас курсирует по расписанию. С увеличенным интервалом следуют только несколько электричек.

В МЖД подчеркнули, что специалисты делают все необходимое, чтобы как можно быстрее эти поезда прибыли в конечные пункты.

Ранее сообщалось, что на Горьковском направлении МЖД произошел сбой, из-за которого возможны задержки в движении некоторых поездов.

Как сообщает ТАСС, причиной сбоя стало то, что в ночь на 19 сентября на перегоне Железнодорожная – Купавна резервный пригородный поезд, следовавший без пассажиров, зацепил дрезину, обслуживавшую контактную сеть на соседнем пути.

Создана специальная комиссия, которая проводит расследование и выясняет обстоятельства происшествия.

Сбой в движении электричек произошел на Горьковском направлении МЖД

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транспорт происшествия

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