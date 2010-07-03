Еще один сбой произошел на Горьковском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Несколько пригородных электропоездов на Горьковском направлении МЖД задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу магистрали.

"В настоящее время по техническим причинам на Горьковском направлении МЖД в пути задержано несколько пригородных поездов", - информирует пресс-служба.

В компании также заявили, что специальными службами принимаются все необходимые меры для возобновления движения электричек.

Ранее сегодня на магистрали Горьковского направления уже происходил сбой в движении. Позднее его восстановили в штатном режиме.