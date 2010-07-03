На участке Волоколамск – Шаховская пустят компенсационные автобусы

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В пресс-службе АО "Центральная ППК" сообщили, что 18 и 25 сентября на участке Волоколамск – Шаховская будут курсировать компенсационные автобусы – это связано с изменением графика движения некоторых электричек Рижского направления МЖД, передает Агентство "Москва".

"Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте", – отмечается в сообщении.

С актуальным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением плановых работ изменится расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. В частности, в ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20, с 20 на 21 сентября отменят поезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:00, 23:30 и 0:01.