На участке Волоколамск – Шаховская пустят компенсационные автобусы

В пресс-службе АО "Центральная ППК" сообщили, что 18 и 25 сентября на участке Волоколамск – Шаховская будут курсировать компенсационные автобусы – это связано с изменением графика движения некоторых электричек Рижского направления МЖД, передает Агентство "Москва".
"Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте", – отмечается в сообщении.
С актуальным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением плановых работ изменится расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. В частности, в ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20, с 20 на 21 сентября отменят поезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:00, 23:30 и 0:01.
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