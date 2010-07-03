Регулярные "Ласточки" начнут ходить между Москвой и Петербургом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 8 декабря между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать "Ласточки", сообщает пресс-служба РЖД.
Новые скоростные поезда назначены в связи с высоким спросом у пассажиров на перевозки дневными поездами. Курсировать они будут ежедневно по следующему расписанию: № 726 Москва – Санкт-Петербург (время отправления 15:21), № 725 Санкт-Петербург – Москва (время отправления 15:15).
"Ласточки" будут курсировать в комплектации "Премиум". Пассажиры смогут выбрать один из трех классов обслуживания – бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), экономкласс (вагоны № 3, 4 и 5) и базовый класс (вагоны № 1 и 2).
Продажа билетов на новые маршруты уже открыта. Купить их можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
Семь скоростных поездов "Ласточка" начали курсировать по выходным между Москвой и Клином. Они отправляются с Ленинградского вокзала в 06:21, 12:53, 16:32 и 20:36, а из Клина в Москву – в 08:38, 15:13 и 17:47.
Начальник отдела организации обслуживания пассажиров компании Юлия Бузина заявила, что дополнительные "Ласточки" были добавлены в расписание выходных дней по просьбам пассажиров, чтобы сократить интервалы между поездами по субботам и воскресеньям.
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