Ряд аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и Шереметьево отменят в сентябре

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В связи с проведением плановых работ на железной дороге с 16 по 21 сентября и с 23 по 26 сентября изменится расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.
Как сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса", в ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20, с 20 на 21 сентября отменят поезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:00, 23:30 и 0:01. Это же касается составов, следующих из Шереметьево в 6:30, 7:00, 22:30 и 23:00. Уточняется, что у части других аэроэкспрессов изменится расписание.
Кроме того, в ночь с 23 на 24, с 24 на 25, с 25 на 26 сентября отменяются рейсы с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:30 и 23:30 и из Шереметьево в 7:00, 23:00 и 0:30.
Уточнить график можно на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении в разделе "Расписание", а также позвонив по телефонам горячей линии – 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).
Ранее сообщалось об изменении времени отправления и прибытия некоторых электричек Казанского направления МЖД с 15 по 29 сентября – на участке Овражки – Гжель будут проводиться путевые работы. Несколько рейсов будут выполняться без остановок на нескольких станциях, включая "Плющево", "Вешняки", "Григорово", "Заполицы" и "Запутная".
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