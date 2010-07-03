В Домодедово открыли новый атриум для российских рейсов

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Фото: dme.ru
В столичном аэропорту Домодедово открылся западный атриум в зоне внутренних воздушных линий. Площадь терминала выросла на 6,8 тысячи квадратных метра, говорится на сайте авиаузла.
Для пассажиров стала доступна большая зона ожидания. В терминале уже функционируют автоматы для заказа такси и покупки билетов на "Аэроэкспресс", медицинский пункт. На первом этаже работает pop-up выставка ретро-автомобилей. В экспозиции представлено 24 автомобиля и два мотоцикла выпуска 1920-30-х годов.
Из этой части аэровокзала ближе всего к паркингу Р3, который предназначен для автомобилей каршеринга.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово проверяют сотрудников на трезвость с помощью современных технологий. Там установили рамки для бесконтактной проверки уровня алкогольного опьянения. При проходе через такое устройство нужно выдохнуть в сторону рамки. Система проанализирует содержание паров спирта – турникет откроется только для трезвых работников.
Как менялся аэропорт Домодедово
В июле в Общероссийском объединении пассажиров предложили открыть в аэропортах отдельные окна паспортного контроля для тех, кто купил билет в первый или бизнес-класс. Это должно сократить время проверки с десяти до трех минут. Сейчас такими привилегиями пользуются транзитные и трансферные пассажиры, экипажи самолетов, а также обладатели дипломатических паспортов. Право на обслуживание вне очереди есть у инвалидов и пассажиров с маленькими детьми. В Домодедово, Шереметьево и Пулково заявили, что готовы ввести новую услугу, но требуется сначала закрепить ее законодательно.
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